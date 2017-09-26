В рязанском театре на Соборной открылся 80-й сезон

С открытием сезона актеров и зрителей государственного областного театра для детей и молодежи поздравил министр культуры и туризма региона Виталий Попов.

– Театр на Соборной – уникальный, яркий и всегда молодой. Хочется пожелать, чтобы и этот театральный сезон, и все последующие театр встречал с таким же радостным настроением и улыбками зрителей, – сказал Виталий Попов. – Совсем скоро в театре начнутся ремонтные работы. Появится зона комфорта и зона расположения декораций, театр будет оснащен современным оборудованием.

Во время ремонта театр будет радовать зрителей спектаклями на различных площадках города: в филармонии, в театре кукол, во Дворце молодежи, сцена для актеров подготовлена и в ТРЦ «М5 Молл».

На открытии нового сезона актриса театра Римма Чеканова награждена почетной грамотой губернатора области. 28 сентября в 19.00 состоится ее юбилейный творческий вечер.

В день открытия 80-го театрального сезона зрители увидели премьеру – драму «Гроза» по одноименной пьесе Александра Островского. По словам художественного руководителя театра Марины Есениной, в ноябре состоится премьера спектакля «Сказание о Евпатии Коловрате», а завершится 80-й сезон постановкой «Мастера и Маргариты».

Фото с сайта rzn-tdm.ru