Согласно оперативной сводке МЧС России по области, возгорание в автомобиле в городе Сасово произошло сегодня утром. Сообщение о нем поступило на пульт дежурного «01» в 05.29. Огонь уничтожил транспортное средство, люди не пострадали. Причина возгорания и ущерб устанавливаются. На пожар выезжал 1 пожарный автомобиль, 4 сотрудника Государственной противопожарной службы.
Рано утром в городе Сасово Рязанской области сгорел автомобиль
09:34 18.09.2017 / Происшествия
Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 18 сентября 2017 года
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