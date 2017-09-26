Нити Арена
16:59 МСК
Вторник
26 / 09 / 2017
Выпуск № 169 (5456)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
196

Всероссийский автокросс «День урожая» под Рязанью выявил лучших спортсменов

09:46 / Спорт
В Рязанском районе, на трассе «Семёновская» 15-17 сентября прошли соревнования XXIХ Всероссийского лично-командного автокросса «День урожая»
Всероссийский автокросс «День урожая» под Рязанью выявил лучших спортсменов

В программе состязаний были заезды в шести классах спортивных машин. В них приняло участие 37 пилотов из пяти регионов страны: города Москвы, а также Рязанской, Нижегородской, Свердловской и Московской областей.

Центральное место в программе заняли соревнования в классе грузовиков ГАЗ-53, в котором прошёл седьмой – заключительный – этап Кубка России 2017 года.

В компании сильнейших пилотов страны этого дивизиона рязанцам не удалось подняться на пьедестал почёта домашней гонки. Лучшим среди наших спортсменов был Алексей Алёшин, финишировавший пятым.

ПРИЗЁРЫ СОРЕВНОВАНИЙ.

Кубок России.

Класс Т4-2 (грузовики ГАЗ-53). 7-й этап. 12 участников.

1. Кротов Александр (Арзамас)

2. Кротов Сергей (Арзамас)

3. Бокша Алексей (Реж).

Традиционные соревнования.

Класс Д2-Н. 2 участника.

1. Кулешов Виктор (Рязань) по заездам: 2+1=3 очка

2. Грязев Сергей (Арзамас): 1+2=3 очка.

Класс Д3 («багги»). 6 участников.

1. Комаров Кирилл (Саров) по заездам: 1+1=2 очка

2. Мигунов Марат (Саров): 2+2=4 очка

3. Машковцев Кирилл (Саров): 3+3=6 очков.

Класс Т1-2500 (полноприводные автомобили). 3 участника.

1. Мамченко Артём (Москва) по заездам: 1+1=2 очка

2. Кечкин Денис (Дмитров): 2+2=4 очка

3. Тришкин Андрей (Дмитров): 3+3=6 очков.

Класс Т4-1 (грузовики ГАЗ-51,52 и ГАЗель). 6 участников.

1. Ермаков Анатолий (Рязань) по заездам: 2+1=3 очка

2. Ермаков Алексей (Рязань): 1+3=4 очка

3. Борисенко Игорь (Москва): 3+4=7 очков.

Класс Т4-3 (грузовики ЗИЛ-130). 8 участников.

1. Демидов Денис (Реж) по заездам: 1+1= 2 очка

2. Обоев Владимир (Рязань, АвтоТемп-Спорт): 2+3=5 очков

3. Свечников Вячеслав (Рязань, АвтоТемп-Спорт): 6+2=8 очков.

Командный зачёт автокросса. 5 команд.

1. АвтоТемп-Спорт (Свечников Вячеслав, Обоев Владимир, Тришкин Андрей) – 111 очков

2. Автотехцентр «Луч» (Степанов Роман, Кученев Андрей, Кученев Максим) – 92 очка

3. АТК-Технолазер (Бокша Алексей, Роднов Андрей, Ильичёв Александр) – 81 очко.

В рамках автокросса «День урожая» прошёл третий – заключительный – этап чемпионата Рязанской области по автокроссу.

Фото Александра Кащеева

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 18 сентября 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

ФК «Рязань» проиграл домашний матч команде «Торпедо-Москва»

На старт «Кросса нации» в Рязанской области вышли более 20 тысяч любителей бега

В Михайлове Рязанской области проходит Всероссийский турнир по боксу памяти мастера спорта Юрия Васина

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте также:
15:02
Три жителя Рязанской области ограбили мастерскую по ремонту бытовой техники
14:50
На агропредприятия Рязанской области пришли работать 73 молодых специалиста
14:32
Рязанцы увидели «Многоликую Россию»
13:03
В Рязанской области стартует региональная Декада ГТО
12:53
Две рязанские лучницы выступят на первенстве мира в Аргентине
Что ещё интересного происходит?
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы