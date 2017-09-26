Всероссийский автокросс «День урожая» под Рязанью выявил лучших спортсменов

В Рязанском районе, на трассе «Семёновская» 15-17 сентября прошли соревнования XXIХ Всероссийского лично-командного автокросса «День урожая»

В программе состязаний были заезды в шести классах спортивных машин. В них приняло участие 37 пилотов из пяти регионов страны: города Москвы, а также Рязанской, Нижегородской, Свердловской и Московской областей.

Центральное место в программе заняли соревнования в классе грузовиков ГАЗ-53, в котором прошёл седьмой – заключительный – этап Кубка России 2017 года.

В компании сильнейших пилотов страны этого дивизиона рязанцам не удалось подняться на пьедестал почёта домашней гонки. Лучшим среди наших спортсменов был Алексей Алёшин, финишировавший пятым.

ПРИЗЁРЫ СОРЕВНОВАНИЙ.

Кубок России.

Класс Т4-2 (грузовики ГАЗ-53). 7-й этап. 12 участников.

1. Кротов Александр (Арзамас)

2. Кротов Сергей (Арзамас)

3. Бокша Алексей (Реж).

Традиционные соревнования.

Класс Д2-Н. 2 участника.

1. Кулешов Виктор (Рязань) по заездам: 2+1=3 очка

2. Грязев Сергей (Арзамас): 1+2=3 очка.

Класс Д3 («багги»). 6 участников.

1. Комаров Кирилл (Саров) по заездам: 1+1=2 очка

2. Мигунов Марат (Саров): 2+2=4 очка

3. Машковцев Кирилл (Саров): 3+3=6 очков.

Класс Т1-2500 (полноприводные автомобили). 3 участника.

1. Мамченко Артём (Москва) по заездам: 1+1=2 очка

2. Кечкин Денис (Дмитров): 2+2=4 очка

3. Тришкин Андрей (Дмитров): 3+3=6 очков.

Класс Т4-1 (грузовики ГАЗ-51,52 и ГАЗель). 6 участников.

1. Ермаков Анатолий (Рязань) по заездам: 2+1=3 очка

2. Ермаков Алексей (Рязань): 1+3=4 очка

3. Борисенко Игорь (Москва): 3+4=7 очков.

Класс Т4-3 (грузовики ЗИЛ-130). 8 участников.

1. Демидов Денис (Реж) по заездам: 1+1= 2 очка

2. Обоев Владимир (Рязань, АвтоТемп-Спорт): 2+3=5 очков

3. Свечников Вячеслав (Рязань, АвтоТемп-Спорт): 6+2=8 очков.

Командный зачёт автокросса. 5 команд.

1. АвтоТемп-Спорт (Свечников Вячеслав, Обоев Владимир, Тришкин Андрей) – 111 очков

2. Автотехцентр «Луч» (Степанов Роман, Кученев Андрей, Кученев Максим) – 92 очка

3. АТК-Технолазер (Бокша Алексей, Роднов Андрей, Ильичёв Александр) – 81 очко.

В рамках автокросса «День урожая» прошёл третий – заключительный – этап чемпионата Рязанской области по автокроссу.

Фото Александра Кащеева