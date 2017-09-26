Возгорание в автомобиле в городе Михайлов произошло вчера поздно вечером, сообщает сайт главного управления МЧС России по области. Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного «01» в 23.24. У машины сгорело колесо и капот. Люди не пострадали. Причина возгорания и ущерб устанавливаются. На пожар выезжали 2 пожарных автомобиля, 5 сотрудников Государственной противопожарной службы.
Два пожарных расчета тушили автомобиль в Рязанской области
09:50 18.09.2017 / Происшествия
Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 18 сентября 2017 года
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