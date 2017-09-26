Два пожарных расчета тушили автомобиль в Рязанской области

Возгорание в автомобиле в городе Михайлов произошло вчера поздно вечером, сообщает сайт главного управления МЧС России по области. Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного «01» в 23.24. У машины сгорело колесо и капот. Люди не пострадали. Причина возгорания и ущерб устанавливаются. На пожар выезжали 2 пожарных автомобиля, 5 сотрудников Государственной противопожарной службы.