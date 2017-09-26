ХК «Рязань» проиграл в очередном матче чемпионата ВХЛ со счетом 3:4 «КРС Хейлунцзян»

Наши хоккеисты вели в Харбине в матче с «КРС Хейлунцзян» с преимуществом в три шайбы. Но хозяева не только смогли догнать «горожан», но и вырвали победу – 3:4.

В первом периоде ХК «Рязань» в середине двадцатиминутки выстрелил дуплетом. Сначала «горожанам» удалось перевести шайбу на дальнюю штангу, где ее поджидал Владимир Карпов. А затем шайба, выскочив к воротам, сквозь амуницию голкипера «китайцев» Георгия Бояршинова попала в сетку. Подопечные Игоря Жилинского не преминули закрепить преимущество. Третья шайба стала результатом мастерской работы Егора Фатеева: молодой форвард накрутил слева защитника, проехал за воротами и послал шайбу между щитков вратарю.

Гости продолжали атаку. Но два удаления позволили «КРС Хейлунцзян» перехватить инициативу. И сначала защита ХК «Рязань» позволила Александру Шибаеву просочиться к воротам, бросить, а затем добить. А вскоре рязанские оборонцы «забыли» вблизи ворот Михаила Мокина, и тот вернул хозяев в игру. Случившееся вскоре еще одно удаление в составе нашей команды привело к тому, что Евгений Рыбницкий броском в «девятку» сравнял счет.

Команды гораздо больше внимания начали уделять обороне. Стало понятно, что теперь встреча идет до первой заброшенной шайбы. Правда, чем ближе была сирена об окончании третьего периода, тем больше ХК «Рязань» прижимался к своим воротам. Видя это, «китайцы» поднажали и, когда пошли уже последние две минуты матча, гости дрогнули. Рязанцы решили отправиться вперед большими силами и нарвались на контратаку, которую броском в дальний угол завершил Ян Ху .

После четырех проведенных на выезде матчей у ХК «Рязань» 3 очка и место во второй половине турнирной таблицы. Теперь «горожанам» предстоит провести первую домашнюю серию. В гости к нашей команде поочередно пожалуют «Ижсталь» (20 сентября), «Нефтяник» (22 сентября), «Торос» (24 сентября) и «Молот-Прикамье» (26 сентября).