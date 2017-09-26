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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
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В ДТП в Рязани пострадала беременная женщина

11:04 / Происшествия

Как сообщает сайт УМВД России по области, ДТП произошло в пятницу в 22.30 у дома 29 по Первомайскому проспекту в Рязани. Здесь автомобиль «Honda Civic», за рулем которого находился 27-летний житель Спасского района, столкнулся с двигавшимся в попутном направлении автомобилем «Renault Logan». От удара «Renault» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем «Лада Приора», а тот, в свою очередь, с ехавшим в попутном направлении автомобилем «BMW-325».

В результате ДТП пострадали пассажирки автомобиля «Лада Приора»: 26-летняя беременная рязанка и 21-летняя девушка.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 18 сентября 2017 года
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