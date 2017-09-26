Как сообщает сайт администрации областного центра, в связи с проведением работ на воздушной линии 19, 20 и 21 сентября с 9.30 до 16.00 будет отключена электроэнергия в поселке Семчино по следующим адресам: ул. Советская, дома с 1 по 133.
В рязанском поселке три дня подряд будут выключать электроэнергию
11:04 18.09.2017 / Актуально
Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 18 сентября 2017 года
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