В рязанском поселке три дня подряд будут выключать электроэнергию

Как сообщает сайт администрации областного центра, в связи с проведением работ на воздушной линии 19, 20 и 21 сентября с 9.30 до 16.00 будет отключена электроэнергия в поселке Семчино по следующим адресам: ул. Советская, дома с 1 по 133.