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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
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В Рязанской области уничтожили поле дикой конопли

11:06 / Общество

Как сообщает сайт УМВД России по области, участковые уполномоченные полиции в Шиловском районе обнаружили заросли дикорастущей конопли. Наркосодержащее растение разрослось на площади 374 квадратных метра. Заросли уничтожили.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 18 сентября 2017 года
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