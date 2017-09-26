Как сообщает сайт УМВД России по области, участковые уполномоченные полиции в Шиловском районе обнаружили заросли дикорастущей конопли. Наркосодержащее растение разрослось на площади 374 квадратных метра. Заросли уничтожили.
В Рязанской области уничтожили поле дикой конопли
11:06 18.09.2017 / Общество
Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 18 сентября 2017 года
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