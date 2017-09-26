Пожар в городе Михайлове произошел ночью в субботу, сообщает сайт главного управления МЧС России по области. Информация о возгорании поступила на пульт дежурного «01» 16 сентября в 03.10. Огонь уничтожил легковой автомобиль. Люди не пострадали. Причина возгорания и ущерб устанавливаются. На пожар выезжал и принимал участие в тушении 1 пожарный автомобиль, 3 сотрудника Государственной противопожарной службы.
Еще один автомобиль сгорел в городе Михайлов Рязанской области
11:12 18.09.2017 / Происшествия
Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 18 сентября 2017 года
Ранее по теме:
В ДТП в Рязани пострадала беременная женщина
Два пожарных расчета тушили автомобиль в Рязанской области
Рано утром в городе Сасово Рязанской области сгорел автомобиль