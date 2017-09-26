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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
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Еще один автомобиль сгорел в городе Михайлов Рязанской области

11:12 / Происшествия

Пожар в городе Михайлове произошел ночью в субботу, сообщает сайт главного управления МЧС России по области. Информация о возгорании поступила на пульт дежурного «01» 16 сентября в 03.10. Огонь уничтожил легковой автомобиль. Люди не пострадали. Причина возгорания и ущерб устанавливаются. На пожар выезжал и принимал участие в тушении 1 пожарный автомобиль, 3 сотрудника Государственной противопожарной службы.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 18 сентября 2017 года
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