Рязанские хоккеисты на сутки «застряли» в аэропорту Шанхая

Из-за непогоды делегация ХК «Рязань», возвращавшаяся из Китая с очередных матчей чемпионата ВХЛ, была вынуждена провести в дороге дополнительно более суток, сообщает пресс-служба клуба.

В Азии до сих пор присутствует вероятность тайфуна – в Китае были отменены несколько внутренних рейсов, в том числе и Харбин – Шанхай, на котором должна была лететь делегация ХК «Рязань». Рязанские хоккеисты возвращавшиеся с матча против «КРС Хейлунцзян» опоздали на рейс Шанхай – Москва и «застряли» в Шанхае более чем на сутки. Часть команды все же удалось отправить в Россию с пересадкой.

Только в 12.00 (по местному времени) понедельника игрокам, тренерам и административному штабу ХК «Рязань» наконец удалось отправиться на родину. Прибудут хоккеисты в родной город сегодня поздно вечером.

Чемпионат ВХЛ в этом году без приключений не обошелся. Перед матчем «КРС Хейлунцзян» - ХК «Рязань» китайская сторона сильно задержала подачу автобуса за рязанской командой к гостинице, в результате «горожане» прибыли на ледовую арену менее чем за час до игры, до стартового вбрасывания толком не размявшись и пропустив тренерскую установку. «Это могло послужить одной из причин поражения», - отметил на пресс-конференции после встречи главный тренер ХК «Рязань» Игорь Жилинский.

Уже в среду 20 сентября ХК «Рязань» предстоит провести первый домашний матч стартовавшего сезона. Соперник – «Ижсталь» из Ижевска. Начало – в 19.00.