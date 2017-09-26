В Рязанской области иномарка столкнулась с трактором

ДТП произошло в пятницу, 15 сентября, в Рыбновском районе, сообщает сайт издательства Пресса. Сообщение об аварии на автодороге Раменки — Новоселки поступило в дежурную часть полиции в 9:22. Автомобиль «Chevrolet Cobalt» столкнулся с ехавшим впереди и поворачивавшим налево трактором МТЗ-82,1 «Беларусь». В ДТП пострадал пассажир иномарки, полученные травмы оказались неопасными для жизни.