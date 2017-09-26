В Рязанской области за выходные зарегистрировали 26 преступлений и происшествий
15 из них были совершены в Рязани
Как сообщает сайт УМВД России по области, в выходные в регионе зафиксировали три факта причинения тяжкого вреда здоровью, 7 грабежей и 25 краж.
В Рязани сотрудники полиции задержали 14 граждан, находившихся в состоянии алкогольного опьянения в общественных местах. За совершение мелкого хулиганства задержали 9 нарушителей.
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