Нити Арена
16:59 МСК
Вторник
26 / 09 / 2017
Выпуск № 169 (5456)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
88

В Рязанской области за выходные зарегистрировали 26 преступлений и происшествий

11:54 / Общество
15 из них были совершены в Рязани

Как сообщает сайт УМВД России по области, в выходные в регионе зафиксировали три факта причинения тяжкого вреда здоровью, 7 грабежей и 25 краж.

В Рязани сотрудники полиции задержали 14 граждан, находившихся в состоянии алкогольного опьянения в общественных местах. За совершение мелкого хулиганства задержали 9 нарушителей.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 18 сентября 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

В Рязани завершился фестиваль семейного воспитания

За неделю в Рязанской области ликвидировали 12 пожаров

Жители Рязанской области могут лишиться свободы за незаконную рубку деревьев

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте также:
15:02
Три жителя Рязанской области ограбили мастерскую по ремонту бытовой техники
14:50
На агропредприятия Рязанской области пришли работать 73 молодых специалиста
14:32
Рязанцы увидели «Многоликую Россию»
13:03
В Рязанской области стартует региональная Декада ГТО
12:53
Две рязанские лучницы выступят на первенстве мира в Аргентине
Что ещё интересного происходит?
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы