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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
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В Рязани на Куйбышевском шоссе установят 800 метров новой теплотрассы

11:58 / Общество

Об этом во время выездного рабочего совещания исполняющему обязанности главы администрации Рязани Сергею Карабасову доложили представитель подрядчика, генеральный директор ГК «Веллком» Сергей Попов и начальник управления благоустройства города Владимир Луканцов. Сергей Карабасов ознакомился с ходом ремонтных работ на Куйбышевском шоссе, изучил график производства работ и узнал об основных технологиях, которые подрядная организация использует на этом объекте. И.о. главы администрации города отметил высокий уровень организации работ. В то же время Сергей Карабасов указал подрядчику на необходимость обеспечить максимальную безопасность на объекте, а также неукоснительно соблюдать правила благоустройства города в части выполнения земляных работ. Заказчику проекта – управлению благоустройства города – Сергей Карабасов поручил усилить контроль за сроками и качеством капитального ремонта участка Куйбышевского шоссе как важнейшего социально значимого проекта.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 18 сентября 2017 года
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