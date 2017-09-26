В Рязани на Куйбышевском шоссе установят 800 метров новой теплотрассы

Об этом во время выездного рабочего совещания исполняющему обязанности главы администрации Рязани Сергею Карабасову доложили представитель подрядчика, генеральный директор ГК «Веллком» Сергей Попов и начальник управления благоустройства города Владимир Луканцов. Сергей Карабасов ознакомился с ходом ремонтных работ на Куйбышевском шоссе, изучил график производства работ и узнал об основных технологиях, которые подрядная организация использует на этом объекте. И.о. главы администрации города отметил высокий уровень организации работ. В то же время Сергей Карабасов указал подрядчику на необходимость обеспечить максимальную безопасность на объекте, а также неукоснительно соблюдать правила благоустройства города в части выполнения земляных работ. Заказчику проекта – управлению благоустройства города – Сергей Карабасов поручил усилить контроль за сроками и качеством капитального ремонта участка Куйбышевского шоссе как важнейшего социально значимого проекта.