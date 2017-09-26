По Рязани «гастролировал» заезжий вор

Его добычей стали 100 тысяч рублей

Как сообщает сайт УМВД России по области, на прошлой неделе в отдел полиции поступило заявление о том, что из кабинета руководителя коммерческой организации, офис которой расположен в здании на улице Военных автомобилистов в Рязани, похищен сейф. Преступление было совершено днем. На месте происшествия полицейские установили, что злоумышленник повредил дверной замок помещения, забрался внутрь и украл небольшой сейф, в котором находилось 100 тысяч рублей. Затем он покинул здание, по телефону вызвал автомобиль и скрылся.

Оперативникам удалось установить госномер и марку автомобиля, получить описание внешности похитителя и в итоге идентифицировать его личность. Подозреваемым оказался 29-летний житель Нижегородской области, ранее судимый за грабеж и кражу. В Нижнем Новгороде рязанские полицейские с помощью местных коллег установили местонахождение подозреваемого и задержали его. Оказалось, мужчину ищут по подозрению в совершении более десятка хищений из офисов на территории Московской и Нижегородской областей.

Подозреваемого доставили в Рязань и заключили под стражу. Возбуждено уголовное дело по факту кражи. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.