Нити Арена
16:59 МСК
Вторник
26 / 09 / 2017
Выпуск № 169 (5456)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
217

По Рязани «гастролировал» заезжий вор

12:03 / Общество
Его добычей стали 100 тысяч рублей

Как сообщает сайт УМВД России по области, на прошлой неделе в отдел полиции поступило заявление о том, что из кабинета руководителя коммерческой организации, офис которой расположен в здании на улице Военных автомобилистов в Рязани, похищен сейф. Преступление было совершено днем. На месте происшествия полицейские установили, что злоумышленник повредил дверной замок помещения, забрался внутрь и украл небольшой сейф, в котором находилось 100 тысяч рублей. Затем он покинул здание, по телефону вызвал автомобиль и скрылся.

Оперативникам удалось установить госномер и марку автомобиля, получить описание внешности похитителя и в итоге идентифицировать его личность. Подозреваемым оказался 29-летний житель Нижегородской области, ранее судимый за грабеж и кражу. В Нижнем Новгороде рязанские полицейские с помощью местных коллег установили местонахождение подозреваемого и задержали его. Оказалось, мужчину ищут по подозрению в совершении более десятка хищений из офисов на территории Московской и Нижегородской областей.

Подозреваемого доставили в Рязань и заключили под стражу. Возбуждено уголовное дело по факту кражи. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 18 сентября 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

В Рязани на Куйбышевском шоссе установят 800 метров новой теплотрассы

В Рязанской области за выходные зарегистрировали 26 преступлений и происшествий

В Рязани завершился фестиваль семейного воспитания

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте также:
15:02
Три жителя Рязанской области ограбили мастерскую по ремонту бытовой техники
14:50
На агропредприятия Рязанской области пришли работать 73 молодых специалиста
14:32
Рязанцы увидели «Многоликую Россию»
13:03
В Рязанской области стартует региональная Декада ГТО
12:53
Две рязанские лучницы выступят на первенстве мира в Аргентине
Что ещё интересного происходит?
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы