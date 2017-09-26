За 9 дней розыска пропавшего грибника рязанские поисковики "прочесали" 42 кв. км.

Сайт главного управления МЧС России по области сообщает, что в субботу, 16 сентября, пропавшего грибника искали 29 человек и 12 единиц техники, в том числе от МЧС России 12 человек и 4 единицы техники.

За время поисков с 7 сентября по 16 сентября обследовано территория на площади 42 кв. км.

Напоминаем, 7 сентября поступило сообщение о том, что пропал мужчина 1954 года рождения. Он ушел за грибами в сторону поселка Лесхоз Спасского района и не вернулся.

Главное управление МЧС России по области просит любителей прогулок по лесу соблюдать необходимые правила безопасности. Перед выходом в лес рекомендуется предупредить родных о своем маршруте. Берите с собой нож, спички в сухом коробке и часы: они помогут не паниковать и ориентироваться в лесу, как по компасу. Одеваться необходимо ярко, предпочтительно в рыжие, красные, желтые, белые куртки, со светоотражающими полосками или рисунками. Грибникам рекомендуют не уходить далеко от знакомого маршрута, а при движении по незнакомой местности, особенно по болоту, не «срезать угол».