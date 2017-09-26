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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
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В ДТП в Рязани пострадал 9-летний ребенок

12:15 / Происшествия

Как сообщает сайт УМВД России по области, автоавария произошла в субботу в 10.25 на улице Горького на регулируемом перекрестке. По предварительным данным, автомобиль «Мерседес», двигаясь со стороны улицы Есенина в сторону улицы Свободы, выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с поворачивающим налево «Фордом». После столкновения «Мерседес» выехал на тротуар и врезался в угол дома. В ДТП травмы получили 60-летняя пассажирка автомобиля «Мерседес», пассажиры автомобиля «Форд» - 9-летний ребенок, а также 35-летняя и 37-летняя женщины.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 18 сентября 2017 года
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