В ДТП в Рязани пострадал 9-летний ребенок

Как сообщает сайт УМВД России по области, автоавария произошла в субботу в 10.25 на улице Горького на регулируемом перекрестке. По предварительным данным, автомобиль «Мерседес», двигаясь со стороны улицы Есенина в сторону улицы Свободы, выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с поворачивающим налево «Фордом». После столкновения «Мерседес» выехал на тротуар и врезался в угол дома. В ДТП травмы получили 60-летняя пассажирка автомобиля «Мерседес», пассажиры автомобиля «Форд» - 9-летний ребенок, а также 35-летняя и 37-летняя женщины.