В Рязанской области отметили 160-летие со дня рождения Константина Эдуардовича Циолковского

В минувшее воскресенье, 17 сентября, на родине ученого, в селе Ижевское Спасского района, сотрудники музея К.Э. Циолковского проводили в течение всего дня интерактивные экскурсии.

Одними из первых на них побывали учащиеся лицея № 52 города Рязани. Школьники не только узнали подробности из жизни ученого, о его научных открытиях и истории российской космонавтики в целом, но и смогли поучаствовать в интерактивных конкурсах и даже подержать в руках и попробовать в действии музейные экспонаты, к примеру космический молоток.

Уже вечером состоялся кинопоказ фильма о космосе под открытым небом. А учитель физики Ижевской школы Александр Широков провел экскурсию по звездному небу – все желающие могли посмотреть на звезды через телескоп.

Как рассказала старший научный сотрудник музея К.Э. Циолковского Ирина Цыдакова, в рамках подготовки к юбилею ученого велось активное сотрудничество с рязанскими студентами, которые помогали разрабатывать интересные проекты. Так, студентка Рязанского филиала Московского государственного института культуры Александра Прудова представила проект познавательного паркового отдыха, который можно создать на территории дома-усадьбы К.Э. Циолковского в Ижевском.

На этом торжества, посвященные Циолковскому, не закончатся. Планируется, что 28 сентября в Ижевское приедут космонавты Владимир Аксенов, Александра Александрова и Юрия Батурина. Ожидается в этот день и приезд потомков ученого – правнука Сергея Самбурова и правнучки Елены Тимошенковой, которая является директором дома-музея К.Э. Циолковского в Калуге.

Фото Кирилла Драгана