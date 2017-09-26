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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
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В Рязанской области энергетики продемонстрировали готовность к отопительному сезону

12:34 / Спорт
Автор фото: Владимир Проказников | В Рязанской области энергетики продемонстрировали готовность к отопительному сезону
Фото: Владимир Проказников.

По традиции спортивный праздник, посвященный началу нового отопительного сезона, работники Ново-Рязанской ТЭЦ проводят в сентябре в областном центре, на стадионе «Химик». В программе была сдача норм ГТО: участники соревнований спорили в секторе для метания гранаты, в беге, в прыжках в длину с места, отжимании. Турнир по мини-футболу выиграла команда электроцеха, она же победила в военизированной эстафете. В «гвозде» соревнований – разборке и сборке «задвижек» - первенствовал коллектив ЦРТО.

В итоге электроцех опередил всех соперников в общекомандом зачете. Второе место заняли представители цеха ремонта тепломеханического оборудования, третьим финишировал котлотурбинный цех.

Команда управления хоть и победила в одном из видов соревновательной программы – перетягивании каната, но в призеры общего зачета пробиться не смогла. Зато отличилась в денежно-вещевой лотерее, участниками которой, помимо спортсменов и физкультурников, стали болельщики. «Управленцы» выиграли VIP-финал – путевку на посещение в течение целого дня спортивно-оздоровительного центра.

Все призеры были удостоены наград, а перед началом футбольного турнира чествовали второго призера чемпионата России по пауэрлифтингу Владимира Решетова.

Праздник прошел на отлично подготовленном к соревнованиям стадионе «Химик», в чем заслуга его директора Виктора Горшкова. Высокий уровень проведения соревнований во многом обеспечен главным судьей, инструктором по спорту, председателем первичной профсоюзной организации Ново-Рязанской ТЭЦ Алексеем Бушевым.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 18 сентября 2017 года
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