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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
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18-летняя девушка погибла в ДТП в Рязанской области

12:40 / Происшествия

Как сообщает сайт УМВД России по области, ДТП произошло в субботу в 20.20 в Шиловском районе на 109 км дороги Ряжск – Касимов - Н. Новгород. Установлено, что 18-летняя девушка, управляя автомобилем «Ниссан Альмера», не справилась с управлением автомобиля. В результате машину занесло, и она столкнулась с автомобилем «Форд Карго». В ДТП водитель «Ниссана» получила не совместимые с жизнью травмы и скончалась на месте дорожной аварии. Ехавшие с ней в качестве пассажиров 18-летняя и 16-летняя девушки с серьезными травмами госпитализированы. Водителю «Форда» также была оказана медицинская помощь.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 18 сентября 2017 года
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