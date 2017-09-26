18-летняя девушка погибла в ДТП в Рязанской области

Как сообщает сайт УМВД России по области, ДТП произошло в субботу в 20.20 в Шиловском районе на 109 км дороги Ряжск – Касимов - Н. Новгород. Установлено, что 18-летняя девушка, управляя автомобилем «Ниссан Альмера», не справилась с управлением автомобиля. В результате машину занесло, и она столкнулась с автомобилем «Форд Карго». В ДТП водитель «Ниссана» получила не совместимые с жизнью травмы и скончалась на месте дорожной аварии. Ехавшие с ней в качестве пассажиров 18-летняя и 16-летняя девушки с серьезными травмами госпитализированы. Водителю «Форда» также была оказана медицинская помощь.