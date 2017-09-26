Рязанские «зубры» сыграют с «Динамо» из Ставрополя

Завершился предварительный этап розыгрыша Кубка России по баскетболу. По итого итогам определился соперник БК «Рязань» по 1/16 финала. Им стал представитель Суперлиги-2 «Динамо» из Ставрополя.

По итогам игр в подгруппах команды расположились следующим образом.

Группа А. БУРЕВЕСТНИК (Ярославль) – 6 очков, Руна-Баскет (Чехов) - 5, Спартак (Санут-Петербург) – 4, Зенит-2 (Санкт-Петербург) – 3.

Группа Б. ДИНАМО (Ставрополь), Эльбрус (Черкесск) - 5, Автодор-2 (Саратов), Динамо-МГТУ (Майкоп) – 4.

Группа В. РУСИЧИ (Курск) – 6, Арсенал (Тула) – 5, Чебоксарские Ястребы (Чебоксары) - 4, УНИКС-2 (Казань) – 3.

Группа Г. ДИНАМО (Магнитогорск), Уфимец (Уфа), БК Тамбов – 5, БК Самара-2 – 3.

Групп Д. УРАЛМАШ (Екатеринбург) - 6, АлтайБаскет (Барнаул) – 5, Нефтехимик (Тобольск) - 4, Енисей-2 (Красноярск) – 3.

22 сентября в 1/16 финала встречаются: «Динамо» Ст – БК «Рязань», «Буревестник» - «Урал» (Екатеринбург), «Русичи» - «Темп»-СУМЗ-УГМК (Ревда), ЦСКА-2 (Москва) – МБА (Москва), «Уралмаш» - «Химки-Подмосковье», «Динамо» Мг – «Купол-Родники» (Ижевск).

В своей подгруппе ставропольское «Динамо» обыграло «Эльбрус» 78:73, «Автодор-2» 95:55 и досрочно вышло в 1/16 финала. В заключительном матче, который уже ничего не решал, «бело-голубые» позволили себе уступить одноклубникам из Майкопа – 77:87.

Источник: сайт БК «Рязань»