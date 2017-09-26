В рязанских ярмарках выходного дня приняли участие более 200 производителей

Еженедельные ярмарки выходного дня продолжают свою работу в привычном режиме на пяти ярмарочных площадках Рязани. В субботу торговлю вели 204 товаропроизводителя на 304 торговых местах.

Мясо, полуфабрикаты и колбасные изделия на ярмарку привезли для реализации 45 участников, реализовав 10,3 тонны продукции. 37 производителей реализовали 14,4 тонны молока и молочных продуктов. Хлеб и хлебобулочные изделия представили 19 производителей, продано 7 тонн. Медом торговали 22 фермерских и личных подсобных хозяйства, реализовано 0,8 тонн меда и других продуктов пчеловодства. Плодоовощную продукцию представляли 44 участника, продано 17 тонны картофеля, 3,3тонны овощей и 4,5 тонны фруктов. Большой выбор свежей зелени и овощей представили личные подсобные хозяйства и садоводы.

Источник: сайт министерства сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области