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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
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«Рязань-ВДВ» проведет товарищеский матч со сборной России

13:14 / Спорт

В среду 20 сентября на поле стадиона «Спартак» «Рязань-ВДВ» проведет товарищеский матч со сборной России «до 17 лет». Начало в 14.00, сообщили в пресс-службе клуба.

Встреча состоится в рамках подготовки сборная России U-17 к I Отборочному раунду Чемпионата Европы 2017/2018 гг., который состоится с 13 по 23 сентября 2017 г. в г. Гётеборг, Швеция.

В сборную вызваны две рязанские футболистки. Это Анастасия Фетисова и Елизавета Лазарева. 9 сентября они помогли дублю «десантниц» разгромить белгородскую «Викторию» - 10:1. На счету Фетисовой два забитых мяча.

Очередной матч чемпионата России «Рязань-ВДВ» проведет в четверг, 28 сентября. Соперником «десантниц» будет «Дончанка» из Азова.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 18 сентября 2017 года
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