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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
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Рязанская область: обмолочено около 85 процентов зерновых культур

13:18 / Экономика

По состоянию на 18 сентября в регионе обмолочено 477,5 тыс. га или 84,2 процента от уборочной площади (+5,3 тыс. га к 18.09.2016 г.). Намолочено 1874,3 тыс. тонн зерна (+445,4 тыс. тонн).

Средняя урожайность зерновых и зернобобовых культур по области составила 39,3 ц/га или 129,7 процента к уровню аналогичной даты прошлого года (+9 ц/га).

Убрано 1229 га (15,9 процента) сахарной свеклы. Накопано 54,6 тыс. тонн при урожайности 444,7 ц/га.

Обмолочено 30 тыс. га (75,9 процента) рапса и сурепицы. Намолочено 52,7 тыс. тонн. Урожайность сотавляет 17,5 ц/га.

Убрано 1200 га (25,3 процента) картофеля. Накопано 36,2 тыс. тонн при урожайности 301,8 ц/га.

Овощи убраны на площади 150,5 га (16,3 процента). Собрана 2251 тонна. Урожайность составляет 149,6 ц/га.

Поднято 114,4 тыс. га зяби или 27,2 процента к запланированному объему.

Посеяно 235,8 тыс. га (79,7 процента) озимых.

В зимовку 2017-2018 годов заготовлено 18,8 центнеров кормовых единиц. Скошено 123,9 тыс. га трав. Заготовлено 125,4 тыс. тонн сена, 416,9 тыс. тонн сенажа и 114,4 тыс. тонн силоса.

Источник: сайт министерства сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 18 сентября 2017 года
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