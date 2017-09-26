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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
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Доярка из Михайловского района вошла в пятерку лучших по профессии

13:47 / Общество
Доярка из Михайловского района вошла в пятерку лучших по профессии

В республике Мордовия завершился XXVI Всероссийский конкурс операторов машинного доения коров, в котором приняла участие представительница Рязанской области Наталья Титова из ООО «Малинки» Михайловского района. Профессиональное мастерство на конкурсе продемонстрировали 66 участников из 60 субъектов РФ. Наталья Титова по сумме баллов этапов конкурса заняла пятое место по Центральному федеральному округу среди операторов машинного доения в своей группе («женщины до 45 лет со стажем работы от 8 до 14 лет»).

По словам начальника отдела развития отраслей животноводства и племенного дела министерства сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области Натальи Бышовой, такой высокий результат операторами машинного доения от нашего региона достигнут впервые.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 18 сентября 2017 года
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