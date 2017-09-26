Нити Арена
16:55 МСК
Вторник
26 / 09 / 2017
Выпуск № 169 (5456)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
190

В Рязани ведется ремонт дворов

14:55 / Актуально

16 сентября и.о. главы администрации Рязани Сергей Карабасов провел выездное рабочее совещание по вопросу ремонта дворовых территорий города в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды» в текущем году. Одним из объектов, которые он проинспектировал совместно с начальником управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Юрием Зиновьевым, стала дворовая территория, прилегающая к дому №5 по улице Щорса.

Эта дворовая территория по результатам конкурсного отбора на участие в программе «Формирование современной городской среды» на 2017 год стала одной из порядка 200, где выполняются работы по благоустройству. В частности, как доложил Сергею Карабасову руководитель управления энергетики и ЖКХ Юрий Зиновьев, до конца сентября во дворе дома №5 по улице Щорса планируется завершить работы по ремонту около 2100 кв. метров асфальтового покрытия тротуара и подъездной дороги, замене более 530 п.м. бордюрного камня.

Осматривая объект, Сергей Карабасов отметил, что уже на стадии разработки дизайн-проектов необходимо оценивать перспективу благоустройства территорий, в том числе устройство парковок. Сергей Карабасов подчеркнул, что «для своевременного и качественного выполнения работ необходимо использовать каждый день благоприятной погоды».

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 18 сентября 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

За 9 дней розыска пропавшего грибника рязанские поисковики "прочесали" 42 кв. км.

В рязанском поселке три дня подряд будут выключать электроэнергию

Из-за ремонта на теплотрассе на 5 дней перекроют движение по одной из улиц Рязани

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте также:
15:02
Три жителя Рязанской области ограбили мастерскую по ремонту бытовой техники
14:50
На агропредприятия Рязанской области пришли работать 73 молодых специалиста
14:32
Рязанцы увидели «Многоликую Россию»
13:03
В Рязанской области стартует региональная Декада ГТО
12:53
Две рязанские лучницы выступят на первенстве мира в Аргентине
Что ещё интересного происходит?
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы