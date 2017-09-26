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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
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Рязанский пловец отмечен наградой чемпионата мира по водным видам спорта

15:11 / Спорт
Рязанский пловец отмечен наградой чемпионата мира по водным видам спорта

В Будапеште (Венгрия) прошел чемпионат мира по водным видам спорта в категории «Мастерс», где приняло участие свыше 9 тысяч человек из 87 стран. За команду России выступили 54 клуба из разных регионов. Рязань представляли пловцы – ветераны клуба «Мещера»: Герман Аблам, Олег Ершов, Виктор Езерский и Юрий Попов.

Если в 2015 году на ЧМ в Казани в копилку России вошли очки 5 рязанских спортсменов, то в этом году лишь один Юрий Попов принес свои очки сборной страны. Он занял 5 место и получил малую медаль с дипломом.

По итогам выступлений сборная России заняла 3 место, уступив командам США и Германии. Подготовкой спортсменов к соревнованиям занимался президент клуба «Мещера», мастер спорта Владимир Александров. В следующем году чемпионат мира по водным видам спорта в категории «Мастерс» пройдет в Словении. Ветераны плавания надеются, как и в этом году, на официальную поддержку регионального минспорта. Подготовку к чемпионату рязанцы уже начали.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 18 сентября 2017 года
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