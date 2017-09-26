Аграрии Захаровского и Рязанского районов Рязанской области намолотили по 100 тысяч тонн зерна

Как сообщили в региональном министерстве сельского хозяйства, на сегодняшний день в хозяйствах Рязанского района обмолочено 77,6 процента зерновых и зернобобовых культур. Намолочено 102,7 тысяч тонн зерна. Урожайность составила 47 ц/га, это второй результат по региону (лидирует с результатом в 53,1 цга Александро-Невский район).

Аграрии Захаровского района обмолотили 82,2 процента зерновых и зернобобовых культур. Намолочено 102,4 тысячи тонн зерна. Это восьмой результат по области. Урожайность составляет 37 ц/га.