Нити Арена
16:57 МСК
Вторник
26 / 09 / 2017
Выпуск № 169 (5456)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
161

Аграрии Захаровского и Рязанского районов Рязанской области намолотили по 100 тысяч тонн зерна

15:15 / Экономика

Как сообщили в региональном министерстве сельского хозяйства, на сегодняшний день в хозяйствах Рязанского района обмолочено 77,6 процента зерновых и зернобобовых культур. Намолочено 102,7 тысяч тонн зерна. Урожайность составила 47 ц/га, это второй результат по региону (лидирует с результатом в 53,1 цга Александро-Невский район).

Аграрии Захаровского района обмолотили 82,2 процента зерновых и зернобобовых культур. Намолочено 102,4 тысячи тонн зерна. Это восьмой результат по области. Урожайность составляет 37 ц/га.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 18 сентября 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

Рязанская область: обмолочено около 85 процентов зерновых культур

В рязанских ярмарках выходного дня приняли участие более 200 производителей

В хозяйствах Рязанской области продолжается уборочная кампания

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте также:
15:02
Три жителя Рязанской области ограбили мастерскую по ремонту бытовой техники
14:50
На агропредприятия Рязанской области пришли работать 73 молодых специалиста
14:32
Рязанцы увидели «Многоликую Россию»
13:03
В Рязанской области стартует региональная Декада ГТО
12:53
Две рязанские лучницы выступят на первенстве мира в Аргентине
Что ещё интересного происходит?
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы