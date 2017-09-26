В Скопине Рязанской области прошел VI межрайонный молодежный православный слёт

Как сообщает сайт регионального министерства молодежной политики, физкультуры и спорта, в Скопине, в рамках празднования 100-летия Поместного Собора Русской Церкви, восстановившего Патриаршество, прошел VI межрайонный молодежный православный слёт.

Участниками слета стали более 200 молодых людей из 15 муниципальных образований области. В программу слета, подготовленную Скопинской Епархией, управлением образования и молодежной политики, отделами культуры и туризма, физической культуры и спорта администрации Скопина, вошли мастер-классы, посвященные народным промыслам, интеллектуальный и музыкальный конкурсы, спортивные соревнования, творческое «домашнее задание» на тему «Русь уходящая: русская культура перед лицом гонений». Участники ознакомились с архитектурой и историей Димитриевского мужского монастыря.

По итогам слета команды муниципальных образований получили награды в различных номинациях. Шесть лучших получили призы главы администрации Скопина – керамические панно, а также авторские работы скопинского художника, гончара Юрия Гефенедера с изображением Димитриевского монастыря.