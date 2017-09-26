Как сообщает сайт администрации областного центра, в связи с ремонтными работами на водопроводе сегодня до 17.30 отключена подача холодной воды в домах с 1а по 52 в поселке Карцево.
В одном из рязанских поселков до вечера не будет холодной воды
15:19 18.09.2017 / Актуально
Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 18 сентября 2017 года
Ранее по теме:
В Рязани ведется ремонт дворов
За 9 дней розыска пропавшего грибника рязанские поисковики "прочесали" 42 кв. км.
В рязанском поселке три дня подряд будут выключать электроэнергию