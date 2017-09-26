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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
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Благоустройство Лыбедского бульвара в Рязани должно быть завершено в срок

15:20 / Актуально

Исполняющий обязанности главы администрации Рязани Сергей Карабасов проинспектировал ход работ по благоустройству территории Лыбедского бульвара. Во время выездного совещания он поручил начальнику городского управления благоустройства Владимиру Луканцову скорректировать совместно с подрядчиком график работ на Лыбедском бульваре, чтобы завершить их в установленный срок.

«В настоящее время налажена поставка материалов, подрядная организация приступила к мощению дорожек тротуарной плиткой и озеленению территории», - цитирует Луканцова сайт администрации областного центра.

Сергей Карабасов подчеркнул, что для того, чтобы сохранить качество работ и уложиться в заявленный срок на этом объекте, площадь которого составляет более 8 000 кв. метров, «необходимо, как минимум, не снижать взятый темп работ».

Как заявил подрядчик, работы будут завершены до конца октября.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 18 сентября 2017 года
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