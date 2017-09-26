В Рязанской области за пятницу и выходные 38 иностранцев нарушили правила дорожного движения

Как сообщает сайт УМВД России по области, за три последних дня минувшей недели сотрудники ГИБДД пресекли 38 административных правонарушений, допущенных иностранными гражданами.

Мигранты на дорогах региона допустили 2 нарушения, связанные с перевозкой пассажиров, 5 раз нарушили требования дорожных знаков. 11 иностранцев управляли транспортными средствами без полиса ОСАГО, 1 ехал на автомобиле без включенного ближнего света фар, 7 –управляли неисправными автомобилями, а 6 оказались за рулем без документов.

На нарушителей составили протоколы об административных правонарушениях, им грозят серьезные штрафы.