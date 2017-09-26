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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
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В Рязанской области за пятницу и выходные 38 иностранцев нарушили правила дорожного движения

15:30 / Общество

Как сообщает сайт УМВД России по области, за три последних дня минувшей недели сотрудники ГИБДД пресекли 38 административных правонарушений, допущенных иностранными гражданами.

Мигранты на дорогах региона допустили 2 нарушения, связанные с перевозкой пассажиров, 5 раз нарушили требования дорожных знаков. 11 иностранцев управляли транспортными средствами без полиса ОСАГО, 1 ехал на автомобиле без включенного ближнего света фар, 7 –управляли неисправными автомобилями, а 6 оказались за рулем без документов.

На нарушителей составили протоколы об административных правонарушениях, им грозят серьезные штрафы.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 18 сентября 2017 года
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