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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
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Рязанцам напоминают: сегодня Всемирный день мониторинга воды

15:31 / Экология

Ежегодно 18 сентября, начиная с 2003 года, отмечается Всемирный день мониторинга воды. Этот экологический праздник, учрежденный по инициативе американского Фонда чистой воды, к настоящему времени стал информационно-образовательной программой, направленной на повышение осведомленности общества о проблемах водных ресурсов планеты и участие в защите от загрязнения. Программа предоставляет людям возможность самим выполнять базовый мониторинг состояния местных водоемов. Изначально Всемирный день мониторинга воды планировалось отмечать 18 октября, в честь даты принятия Конгрессом США (18 октября 1972 года) «Акта о чистой воде». Этот документ посвящен вопросам восстановления и защиты водных национальных ресурсов. Но со временем праздник получил известность и стал проводиться и в других странах. Поэтому с 2007 года его дату перенесли на месяц раньше, для облегчения участия тех стран, на территории которых вода в водоемах в это время года уже замерзает.

Традиционно в этот день берутся пробы воды в разных водоемах нашей планеты для оценки ее качества и безопасности для жизни людей и живых организмов. Желающим предлагается провести ряд несложных тестов по определению качества воды в местных реках, озерах и других источниках, а результаты опубликовать на сайте Всемирного дня мониторинга качества воды (WWMD). Тестовый период стартует 22 марта во Всемирный день воды. В нашей стране мониторинг водных объектов проводится регулярно сотрудниками Центров гигиены и эпидемиологии, которые работают в каждом субъекте РФ и входят в состав Роспотребнадзора. А требования к водопроводной воде в России регулируются нормами СанПиНа.

Источник: www.calend.ru

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 18 сентября 2017 года
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