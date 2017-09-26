На 4 улицах Рязани ликвидировали дорожные ямы

В областном центре продолжается дорожный ремонт. В настоящее время на автомобильных дорогах Рязани ликвидировали ямы на общей площади более 260 кв.метров. Работы проводились на улицах Высоковольтной, Зубковой, Карла Маркса, а также на площади Театральной, сообщает сайт администрации областного центра.

На 12 участках автодорог продолжаются строительно-монтажные работы. В частности, ремонт продолжается на участках дорог по улицам Урицкого, Юннатов, Радищева, Мервинской, Полевой, Полонского, Вокзальной, Новоселковской, 7-му Мервинскому проезду, проезду Яблочкова, Куйбышевскому шоссе, участке улицы Братиславской от Гагарина до Островского.