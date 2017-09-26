В Рязанской области посетитель кафе устроил стрельбу

Как сообщает сайт УМВД России по области, ночью в полицию поступила информация о том, что около кафе в рабочем поселке Шилово раздаются выстрелы. На месте происшествия полицейские выяснили, что в заведении между двумя компаниями отдыхающих произошел конфликт. После того, как ссорящиеся переместились на улицу, один из мужчин принес из автомобиля ружье, выстрелил вверх и ударил 48-летнего жителя Московской области прикладом по голове. Затем стрелок скрылся на автомобиле BMW-520.

Злоумышленника задержали. Им оказался 29-летний житель соседнего района, директор частного охранного предприятия. У него изъяли зарегистрированное на его имя охотничье ружье «Сайга-410».

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.213 УК РФ «Хулиганство». Проводится расследование.