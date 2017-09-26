Рязанские спортсмены завоевали медали по борьбе на поясах на десятых Всероссийских юношеских играх боевых искусств

С 4 по 18 сентября в Анапе прошли десятые Всероссийские юношеские игры боевых искусств, сообщает сайт регионального министерства молодежной политики, физкультуры и спорта. В рамках игр прошел турнир по борьбе на поясах, по итогам которого рязанские спортсмены завоевали 5 медалей: 2 золотые, 2 серебряные и одну бронзовую. Обладателями золота стали Ани Махмудян (63 кг) и Давид Махмудян (95 кг). «Серебро» завоевали Чаркяз Сафоян (85 кг) и Дмитрий Логоша (свыше 95 кг). Бронзовым призером стал Максим Киселев в весе 85 кг.

Тренируются спортсмены в спортшколе «Олимпиец».