Нити Арена
16:54 МСК
Вторник
26 / 09 / 2017
Выпуск № 169 (5456)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
168

Рязанские спортсмены завоевали медали по борьбе на поясах на десятых Всероссийских юношеских играх боевых искусств

16:36 / Спорт

С 4 по 18 сентября в Анапе прошли десятые Всероссийские юношеские игры боевых искусств, сообщает сайт регионального министерства молодежной политики, физкультуры и спорта. В рамках игр прошел турнир по борьбе на поясах, по итогам которого рязанские спортсмены завоевали 5 медалей: 2 золотые, 2 серебряные и одну бронзовую. Обладателями золота стали Ани Махмудян (63 кг) и Давид Махмудян (95 кг). «Серебро» завоевали Чаркяз Сафоян (85 кг) и Дмитрий Логоша (свыше 95 кг). Бронзовым призером стал Максим Киселев в весе 85 кг.

Тренируются спортсмены в спортшколе «Олимпиец».

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 18 сентября 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

Рязанский пловец отмечен наградой чемпионата мира по водным видам спорта

«Рязань-ВДВ» проведет товарищеский матч со сборной России

Рязанские «зубры» сыграют с «Динамо» из Ставрополя

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте также:
15:02
Три жителя Рязанской области ограбили мастерскую по ремонту бытовой техники
14:50
На агропредприятия Рязанской области пришли работать 73 молодых специалиста
14:32
Рязанцы увидели «Многоликую Россию»
13:03
В Рязанской области стартует региональная Декада ГТО
12:53
Две рязанские лучницы выступят на первенстве мира в Аргентине
Что ещё интересного происходит?
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы