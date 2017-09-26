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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
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В Рязани стартовали соревнования по игре в городки, посвященные памяти И.П. Павлова

16:41 / Общество

Как сообщает сайт администрации областного центра, в традиционных соревнованиях по игре в городки примут участие порядка 160 учащихся общеобразовательных школ Рязани. Сегодня стартовал первый этап соревнований, который продлится в течение четырех дней и выявит сильнейших городошников по округам города. Финальные игры пройдут 23 сентября в 12.00 на городошной площадке Мемориального музея-усадьбы академика И.П. Павлова.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 18 сентября 2017 года
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