В Рязани стартовали соревнования по игре в городки, посвященные памяти И.П. Павлова

Как сообщает сайт администрации областного центра, в традиционных соревнованиях по игре в городки примут участие порядка 160 учащихся общеобразовательных школ Рязани. Сегодня стартовал первый этап соревнований, который продлится в течение четырех дней и выявит сильнейших городошников по округам города. Финальные игры пройдут 23 сентября в 12.00 на городошной площадке Мемориального музея-усадьбы академика И.П. Павлова.