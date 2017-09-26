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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
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Рязанской области предстоит перейти на новый формат работы жилищно-коммунального комплекса

16:47 / Экономика

Это общая задача для всех российских регионов. Как ее решить, обсуждали сегодня на Всероссийском селекторном совещании по вопросам повышения качества услуг ЖКХ

Совещание провел заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Андрей Чибис. В работе приняли участие и.о. заместителя председателя правительства Рязанской области Андрей Савичев, министр ТЭК и ЖКХ региона Андрей Горелов, представители банковской сферы.

Заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Андрей Чибис отметил на совещании, что регионам предусмотрена государственная поддержка на подготовку и реализацию проектов концессионных соглашений. «Средства должны быть использованы максимально эффективно», – подчеркнул Андрей Чибис. В настоящее время минстроем России совместно со Сбербанком России разработаны типовые, так называемые «коробочные» решения, которые смогут применять субъекты РФ с тем, чтобы перейти к новому формату работы жилищно-коммунального комплекса. По словам Андрея Чибиса, внедрение современного механизма позволит повысить качество услуг, оказываемых населению.

Источник: сайт правительства Рязанской области

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 18 сентября 2017 года
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