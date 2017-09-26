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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
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Юные рязанские гимнастки завоевали 15 медалей на межрегиональном турнире

16:52 / Спорт

В подмосковных Озерах прошел благотворительный турнир по художественной гимнастике «Вера», на котором успешно выступили гимнастки из Рязани – воспитанницы муниципальной спортивной школы «Антей». По итогам соревнований юные спортсменки завоевали пятнадцать медалей разного достоинства.

Победительницами турнира стали Анна Игнатова, Анна Панфилова, Вера Талагаева, Татьяна Абакумова, Алина Афанаскина, Дарья Лесина, Арина Соколова. На вторую ступеньку пьедестала почета поднялись Мария Каулина, Олеся Синегуб, Анастасия Жулина, Анастасия Санькова. На третьем месте – Арина Орешкина, Ксения Леонтьева, Ксения Быстрякова, Дарья Большакова. В номинации «Надежда тренера» награду получила Мария Каулина, 2009 года рождения. Спортсменки занимаются под руководством тренера-преподавателя по художественной гимнастике детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва «Антей» Юлии Беловой.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 18 сентября 2017 года
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