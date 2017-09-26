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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
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Штрафы на общую сумму 150 тысяч рублей в Рязани наложили на тех, кто нарушал правила содержания стройплощадок

16:53 / Общество

Как сообщает сайт администрации областного центра, к ответственности и выплате штрафов за ненадлежащее содержание строительных площадок в Рязани привлечены 47 нарушителей. 19 таких нарушений зафиксировали в Железнодорожном районе города, 11 – в Октябрьском районе.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 18 сентября 2017 года
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