Штрафы на общую сумму 150 тысяч рублей в Рязани наложили на тех, кто нарушал правила содержания стройплощадок

Как сообщает сайт администрации областного центра, к ответственности и выплате штрафов за ненадлежащее содержание строительных площадок в Рязани привлечены 47 нарушителей. 19 таких нарушений зафиксировали в Железнодорожном районе города, 11 – в Октябрьском районе.