Как сообщает сайт администрации областного центра, к ответственности и выплате штрафов за ненадлежащее содержание строительных площадок в Рязани привлечены 47 нарушителей. 19 таких нарушений зафиксировали в Железнодорожном районе города, 11 – в Октябрьском районе.
Штрафы на общую сумму 150 тысяч рублей в Рязани наложили на тех, кто нарушал правила содержания стройплощадок
16:53 18.09.2017 / Общество
Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 18 сентября 2017 года
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