Рязанские мастера универсального боя завоевали «золото» на соревнованиях в Медыни

Кубок России по универсальному бою среди мужчин и женщин проходил в Медыни Калужской области с 11 по 17 сентября, сообщает сайт администрации областного центра. В соревнованиях приняли участие бойцы из 36 регионов России. За Рязань на Кубке выступали мастера спорта России Кристина Астапенко и воспитанница спортшколы «Комета» Анаит Аршакян. Им удалось завоевать «золото» на состязаниях. Спортсменки занимаются под руководством тренеров Татьяны Федоровой, Дениса Фалеева и Валерия Богодаева.