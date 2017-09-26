Кубок России по универсальному бою среди мужчин и женщин проходил в Медыни Калужской области с 11 по 17 сентября, сообщает сайт администрации областного центра. В соревнованиях приняли участие бойцы из 36 регионов России. За Рязань на Кубке выступали мастера спорта России Кристина Астапенко и воспитанница спортшколы «Комета» Анаит Аршакян. Им удалось завоевать «золото» на состязаниях. Спортсменки занимаются под руководством тренеров Татьяны Федоровой, Дениса Фалеева и Валерия Богодаева.
Рязанские мастера универсального боя завоевали «золото» на соревнованиях в Медыни
16:53 18.09.2017 / Спорт
Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 18 сентября 2017 года
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