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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
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В Рязанской области проверяют ход капитального ремонта домов и работу управляющих компаний и ТСЖ

17:45 / Общество

Как сообщает сайт правительства области, с 4 по 8 сентября специалисты государственной инспекции жилищного и строительного надзора провели 68 проверок управляющих компаний и ТСЖ региона. Было выявлено 58 нарушений в сфере содержания жилья и предоставления коммунальных услуг, выданы соответствующие предписания для их устранения.

При проверке работ по капитальному ремонту рабочие группы побывали в 12 многоквартирных домах. По выявленным нарушениям Фонду капитального ремонта многоквартирных домов области выданы соответствующие предписания.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 18 сентября 2017 года
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