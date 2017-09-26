В Рязанской области проверяют ход капитального ремонта домов и работу управляющих компаний и ТСЖ

Как сообщает сайт правительства области, с 4 по 8 сентября специалисты государственной инспекции жилищного и строительного надзора провели 68 проверок управляющих компаний и ТСЖ региона. Было выявлено 58 нарушений в сфере содержания жилья и предоставления коммунальных услуг, выданы соответствующие предписания для их устранения.

При проверке работ по капитальному ремонту рабочие группы побывали в 12 многоквартирных домах. По выявленным нарушениям Фонду капитального ремонта многоквартирных домов области выданы соответствующие предписания.