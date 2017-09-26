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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
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Жителей Рязанской области приглашают написать диктант

17:46 / Общество

Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН) России сообщает, что 3 ноября в каждом регионе России пройдет «Большой этнографический диктант». Диктант пройдет накануне Дня народного единства, сообщает сайт правительства области, и принять участие в нем смогут не только жители России, но и соотечественники за рубежом. Результаты будут подведены ко Дню Конституции РФ 12 декабря.

В прошлом году «Большой этнографический диктант» написали почти 90 тысяч человек: 35 тысяч очно и более 50 тысяч – в режиме онлайн. Возраст самого молодого участника – 12 лет, самого старшего – 80. Средняя оценка по стране составила 54 балла из 100 возможных.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 18 сентября 2017 года
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