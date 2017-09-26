Как сообщает сайт главного управления МЧС России по области, сегодня до конца суток, а также ночью и завтра утром на территории Рязанской области ожидается усиление ветра порывами до 13-18 м/с, местами кратковременный дождь, гроза.
Ночью в Рязанской области ожидается гроза
17:48 18.09.2017 / Актуально
Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 18 сентября 2017 года
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