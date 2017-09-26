Николай Любимов вступил в должность губернатора Рязанской области

Торжественная церемония вступления в должность губернатора Рязанской области прошла в понедельник, 18 сентября, в Рязанском областном театре драмы в рамках заседания областной Думы.

На церемонии присутствовали Полномочный представитель Президента РФ в ЦФО Александр Беглов, представители администрации Президента РФ, российского правительства, депутаты Госдумы, руководители субъектов РФ. От рязанского региона участие в торжестве приняли представители органов власти, политических партий, общественных организаций, главы муниципальных образований, почетные граждане региона, священнослужители, военные.

Провел церемонию глава регионального парламента Аркадий Фомин. Сперва он пригласил на сцену председателя региональной избирательной комиссии Владимира Грачева. Тот вручил Николаю Любимову удостоверение губернатора Рязанской области.

Затем избранный губернатор произнес слова торжественной присяги, пообещав «честно и добросовестно» выполнять возложенные на него «высокие обязанности». После этого Аркадий Фомин вместе с почетными гражданами области Евгением Баранкиным и Владиславом Самородовым вручил Николаю Любимову должностной знак губернатора. Николай Любимов был объявлен официально вступившим в должность главы региона.

В ответном слове Николай Викторович поблагодарил жителей области, проголосовавших за него 10 сентября, и всех, кто помогал в проведении избирательной кампании. Он подчеркнул, что сегодня уже не важно, кто за кого отдал свой голос в день выборов, и пообещал работать на благо всех рязанцев без исключения.

Нам предстоит продолжить исполнение Майских указов главы государства. Они содержат главные задачи, выполнение которых определяет качество жизни и уровень благополучия людей, поэтому обеспечить их безоговорочное выполнение в регионе для меня – дело чести, – заявил Николай Любимов.

В числе главных задач на будущее он назвал также привлечение инвестиций, создание цифровой экономики, повышение качества и доступности медицинской помощи, создание комфортной для жизни среды обитания. Все это позволит региону двигаться вперед и выйти на более высокий уровень развития.

С вступлением в должность главу рязанского региона поздравил полпред Президента РФ в ЦФО Александр Беглов, вручив ему икону святителя Николая Чудотворца. «Эти семь месяцев, как вы возглавляете регион, были непростыми, но вы со своей командой смело бросались в бой, и многое вам удалось решить», – подчеркнул Беглов. Он обратил внимание, что оказанное Николаю Любимову доверие избирателей – это прежде всего доверие курсу, который проводит Президент. Предстоит многое сделать, чтобы его оправдать.

Аркадий Фомин зачитал поздравительную телеграмму, пришедшую в адрес Любимова, от председателя правительства РФ, лидера партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева.

Свое поздравление рязанскому губернатору направила и председатель Совета Федерации ФС РФ Валентина Матвиенко. Текст приветствия зачитал сенатор от Рязанской области Игорь Морозов.

Епископ Касимовский и Сасовский Дионисий передал Николаю Любимову поздравление от Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. От Рязанской епархии в знак благословения владыка подарил губернатору старинный образ Николая Чудотворца.