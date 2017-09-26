Как сообщает сайт УМВД России по области, в выходные на дорогах региона прошел рейд «Нетрезвый водитель». Инспекторы ГИБДД задержали 33 водителей в состоянии опьянения. Еще 1 человек пройти освидетельствование отказался. Двоим грозит уголовная ответственность за повторное нарушение.
В выходные в Рязанской области выявили 33 водителей, которые управляли автомобилями в нетрезвом виде
18:06 18.09.2017 / Общество
Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 18 сентября 2017 года
Ранее по теме:
Жителей Рязанской области приглашают написать диктант
В Рязанской области проверяют ход капитального ремонта домов и работу управляющих компаний и ТСЖ
Штрафы на общую сумму 150 тысяч рублей в Рязани наложили на тех, кто нарушал правила содержания стройплощадок