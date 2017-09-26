В выходные в Рязанской области выявили 33 водителей, которые управляли автомобилями в нетрезвом виде

Как сообщает сайт УМВД России по области, в выходные на дорогах региона прошел рейд «Нетрезвый водитель». Инспекторы ГИБДД задержали 33 водителей в состоянии опьянения. Еще 1 человек пройти освидетельствование отказался. Двоим грозит уголовная ответственность за повторное нарушение.