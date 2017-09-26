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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
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В выходные в Рязанской области выявили 33 водителей, которые управляли автомобилями в нетрезвом виде

18:06 / Общество

Как сообщает сайт УМВД России по области, в выходные на дорогах региона прошел рейд «Нетрезвый водитель». Инспекторы ГИБДД задержали 33 водителей в состоянии опьянения. Еще 1 человек пройти освидетельствование отказался. Двоим грозит уголовная ответственность за повторное нарушение.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 18 сентября 2017 года
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