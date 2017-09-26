В адрес Николая Любимова, избранного Губернатором Рязанской области, поступают правительственные телеграммы с поздравлениями

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин, поздравляя Николая Любимова с избранием на должность губернатора Рязанской области, отметил: «За годы работы на благо нашей страны Вы проявили себя как успешный руководитель и патриот. Уверен, что Ваше понимание существующих проблем региона, богатый управленческий опыт и высокий профессионализм будут в полной мере способствовать дальнейшему развитию и процветанию Рязанской области. Надеюсь, что наше сотрудничество позволит реализовать важные проекты в оборонно-промышленном комплексе, внести существенный вклад в укрепление обороноспособности Российской Федерации. Желаю Вам удачи и успехов в дальнейшей работе на благо России».

В приветствии министра обороны РФ Сергея Шойгу говорится: «Примите мои искренние поздравления по случаю избрания Вас Губернатором Рязанской области. От всей души желаю больших успехов и достижений в деятельности на благо жителей региона».

В телеграмме министра МЧС России Владимира Пучкова, в частности, подчеркивается: «Заслуженная победа на выборах подтверждает народную поддержку и доверие граждан, признание людьми авторитета умелого и опытного руководителя, способного направить свои силы и энергию во имя процветания региона и благополучия граждан. В регионе развивается и совершенствуется система предупреждения и ликвидации ЧС, эффективно решаются вопросы защиты людей и территорий от современных угроз и вызовов. Уверен, что и дальнейшем мы будем плодотворно сотрудничать… Вам предстоит серьезная и ответственная работа, направленная на комплексное развитие региона, его экономики и социальной сферы. И, конечно, в центре Вашего внимания должны быть вопросы повышения качества и обеспечения безопасности жизни людей, эффективное решение проблем, которые волнуют граждан. МЧС России желает Вам крепкого здоровья, бодрости духа, оптимизма, благополучия, неиссякаемого запаса жизненных сил и хорошего настроения».

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова в своем поздравлении отметила: «Уверена, что Ваш богатый опыт работы и организаторские способности при поддержке и доверии жителей Рязанской области будут в полной мере востребованы на высоком государственном посту, а присущие Вам энергия и целеустремленность будут способствовать нахождению эффективных решений задач по охране здоровья граждан, направленных на увеличение продолжительности жизни. Желаю успехов в служении на

благо России, здоровья и благополучия. Надеюсь на долгое и плодотворное сотрудничество».

В поздравлении министра транспорта РФ Максима Соколова содержатся пожелания упорства в достижении поставленных целей, творческой энергии и успехов в работе на благо региона и России. «Выражаю уверенность в конструктивном сотрудничестве по решению региональных проблем в сфере транспорта», – говорится в телеграмме.

Главу региона поздравил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. «Итоги голосования наглядно свидетельствуют о доверии избирателей взятому Вами курсу на комплексную модернизацию Рязанской земли, повышение ее инвестиционной привлекательности. Убежден, что присущие Вам профессионализм, богатый опыт работы, в том числе в региональных органах власти, в совокупности с нацеленностью на достижение конкретных результатов будут способствовать дальнейшему раскрытию потенциала области, реализации перспективных проектов, росту благосостояния граждан. В МИД России ценят конструктивное взаимодействие с Рязанской областью по совершенствованию ее международных и внешнеэкономических связей. Готовы к его наращиванию в русле единого внешнеполитического курса страны», – сказано в телеграмме.

В поздравлении министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова подчеркивается: «Оказанное Вам доверие граждан позволяет решать самые сложные задачи социально-экономического развития, в том числе по обновлению и модернизации промышленности региона. Уверен, что вместе с Вами и вашей профессиональной командой мы найдем возможности для реализации новых индустриальных проектов и формирования условий для устойчивого промышленного роста».

В приветствии министра спорта РФ Павла Колобкова отмечено: «Уверен, что Ваш профессиональный опыт, деловые и личные качества помогут вам эффективно работать на ответственном посту. Желаю успехов в реализации Ваших планов и инициатив».

Председатель правления Сбербанка России Герман Греф подчеркнул в телеграмме: «Ваша победа на выборах является убедительным выражением доверия со стороны избирателей и признанием вашего авторитета как политика федерального уровня. Желаю Вам неисчерпаемых духовных сил и благополучия, значимых успехов на ответственном посту. Пусть ваши знания, мудрость и опыт продолжают служить интересам Рязанской области и Российского государства».

В поздравлении председателя правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера отмечается: «Уверен, что деловое сотрудничество между Правительством Рязанской области и ПАО «Газпром» будет успешно развиваться. Примите искренние пожелания крепкого здоровья, счастья, успехов в Вашей деятельности на благо региона».

В адрес Николая Любимова также направили поздравления депутаты Госдумы ФС РФ, члены Совета Федерации ФС РФ, руководители субъектов РФ, ЦИК России, предприятий промышленности и социальной сферы, Российской Академии наук, финансово-кредитных организаций, Правления Пенсионного фонда РФ, Посольства Республики Беларусь в РФ, Общественной палаты РФ и других общественных объединений, федеральных СМИ.

Источник: сайт правительства Рязанской области