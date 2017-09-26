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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
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В адрес Николая Любимова поступили поздравления от руководителей государства

18:30 / Власть

18 сентября в ходе торжественной церемонии вступления в должность губернатора Рязанской области Николая Любимова были зачитаны приветствия руководителей государства.

В телеграмме Председателя Правительства РФ, Председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева говорится: «Поздравляю Вас с избранием на пост Губернатора Рязанской области. Итог избирательной кампании свидетельствует о высоком доверии жителей Рязанской области к Вам и партии «Единая Россия». Большой управленческий опыт, глубокое знание проблем региона послужат динамичному развитию Рязанской области, развитию социально значимых программ и в целом повышению качества жизни людей. От имени партии «Единая Россия» желаю Вам успехов, здоровья, всего самого доброго».

В приветствии Председателя Совета Федерации ФС РФ Валентины Матвиенко, в частности, отмечено: «Уверена, что Ваш профессионализм, опыт, компетентность помогут Вам решать задачи по обеспечению социально-экономического развития Рязанской области, эффективному использованию ее потенциала, повышению благосостояния людей. Надеюсь, что сотрудничество Федерального собрания ФС РФ с органами государственной власти Рязанской области в интересах укрепления Российской государственности будет конструктивным и плодотворным. Желаю успехов в работе на благо России».

Поздравление главе региона также направил Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл: «Вы зарекомендовали себя ответственным руководителем, способным эффективно решать самые непростые задачи. О доверии и авторитете, которые Вы снискали среди местных жителей, свидетельствует Ваша победа на состоявшихся выборах. С теплотой вспоминаю встречу с Вами в Никольском Шостьенском монастыре. Выражаю надежду на дальнейшее соработничество с Рязанской властью, епархиями Рязанской митрополии, которое будет способствовать утверждению духовно-нравственных ценностей в жизни общества. Желаю Вам крепости душевных и телесных сил, помощи Божьей и успехов в трудах на благо возглавляемой Вами области».

Источник: сайт правительства Рязанской области

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 18 сентября 2017 года
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