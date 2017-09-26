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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
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Научное наследие

00:01 / Дата
В минувшее воскресенье в ижевском отметили 160-летие со дня рождения своего земляка, основоположника теоретической космонавтики Константина Эдуардовича Циолковского
Научное наследие

Сотрудники музея проводили в течение всего дня интерактивные экскурсии. Одними из первых на них побывали учащиеся лицея № 52 города Рязани. Школьники не только узнали подробности из жизни ученого, его научных открытиях и истории российской космонавтики в целом, но и смогли поучаствовать в интерактивных конкурсах и даже подержать в руках и попробовать в действии музейные экспонаты, к примеру космический молоток.

Уже вечером состоялся кинопоказ фильма о космосе под открытым небом. А учитель физики Ижевской школы Александр Широков провел экскурсию по звездному небу – все желающие могли посмотреть на звезды через телескоп.

Как рассказала старший научный сотрудник музея К.Э. Циолковского Ирина Цыдакова, в рамках подготовки к юбилею ученого велось активное сотрудничество с рязанскими студентами, которые помогали разрабатывать интересные проекты. Так, студентка Рязанского филиала Московского государственного института культуры Александра Прудова представила проект познавательного паркового отдыха, который можно создать на территории дома-усадьбы К.Э. Циолковского в Ижевском.

В пятницу, 15 сентября, в селе состоялся большой спортивный праздник, посвященный юбилею ученого. В его рамках был организован на стадионе «велотриал» – прохождение на велосипеде трассы с препятствиями. «Такое состязание организовано не случайно, – рассказала Ирина Цыдакова. – В свободное время Константин Эдуардович очень любил велосипедные прогулки. Он считал, что это чудо, величайшее изобретение человечества». В этот же день в Ижевском состоялся танцевальный флеш-моб, посвященный космической теме. Во флеш-мобе приняли участие дошкольники и учащиеся младших классов, а ребята постарше сыграли в городки – любимую игру ученого. Потом на территории дома культуры прошел концерт и мастер-классы.

На этом торжества, посвященные Циолковскому, не закончатся. Планируется, что 28 сентября в Ижевское приедут космонавты Владимир Аксенов, Александр Александров и Юрий Батурин. Ожидается в этот день и приезд потомков ученого – правнука Сергея Самбурова и правнучки Елены Тимошенковой, которая является директором дома-музея К.Э. Циолковского в Калуге.

Фото Кирилла Драгана

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 165 (5452) от 19 сентября 2017 года
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