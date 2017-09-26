Самый массовый старт

В Рязанской области в «Кроссе нации» приняли участие более 20 тысяч человек

В Рязани заявки на участие подали около 5 тысяч бегунов. Трассу проложили по центру города. Старт и финиш организовали на Соборной площади Рязани. Удобно и для спортсменов, и для зрителей, которые с тротуаров подбадривали бегущих по улицам людей.

Первыми стартовали самые юные участники соревнований. Они пробежали по аллеям Кремлевского парка 1 километр. У мальчиков 2008 года и младше победу одержал Арсений Шмонов из Скопинской ДЮСШ «Старт». Его время 2 минуты 37 секунд. У девочек на этой дистанции со временем 2 минуты 53 секунды победила Анастасия Минкова из СДЮСШОР «Олимпиец». В группе юных участников с ограниченными возможностями здоровья весь пьедестал почета в беге на километровую дистанцию заняли учащиеся 18-й рязанской школы. Победили, соответственно, Андрей Колобашкин и Марина Галушкина.

В полдень на дистанцию 3 километра отправилась основная группа участников «Кросса нации». В ней и сильнейшие бегуны области, и «чайники», и те, кто вышел на старт впервые. Маршрут забега проходил по Соборной, Первомайскому проспекту, улицам Каширина и Семинарской с выходом вновь на Соборную, где и был организован финиш. Первым до него ровно через 9 минут добежал Станислав Комиссаренко из Рязанского филиала Московского университета МВД, выступающий среди юношей. Через 15 секунд после него финишировал победитель соревнований среди мужчин 1997 года и старше Илья Кузнецов, который, впрочем, представлял тот же вуз. Андрей Клинов среди мужчин занял второе место – 9 минут 17,8 секунды. Сергей Блинников стал третьим с результатом 9 минут 41,4 секунды.

Первой среди женщин линию финиша со временем 10 минут 33,5 секунды пересекла кандидат в мастера спорта по легкой атлетике и мастер спорта России по биатлону Ксения Пляскина. Мастер спорта России Татьяна Сычева проиграла победительнице 13 секунд. Бронзовым призером стала лыжница из Академии ФСИН России Анастасия Поздеева.

Министр молодежной политики, физической культуры и спорта области Татьяна Пыжонкова осталась довольна тем, как прошел «Кросс нации» в Рязани – и погода хорошая, и массовость рекордная, и секунды у лидеров быстрые. А главное – «Кросс нации» дал многим рязанцам импульс для начала занятий физической культурой и спортом.

Подробности о самых массовых соревнованиях бегунов – в выпуске «Физкультура и спорт» в пятницу, 22 сентября 2017 года.