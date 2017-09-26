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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
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Мировой ученый и человечный человек

00:01 / Акция
В регионе прошла акция «День К.Э. Циолковского»
Автор фото: Анна Добролежа | Мировой ученый и человечный человек
Фото автора.

Принимая участие в акции, посвященной 160-летию со дня рождения великого ученого, каждое учреждение культуры по-своему отразило жизнь, научный и философский труд Константина Эдуардовича Циолковского.

Рязанский художественный музей подготовил экспозицию «Безграничный космос». Она состоит из двадцати произведений живописи и графики московских и рязанских художников. Среди них – серии работ Анатолия Титова, посвященные выдающимся землякам – ученому К.Э. Циолковскому и летчику-космонавту В.В. Аксенову. Это пейзажи, написанные в Ижевском и Гиблицах, триптих, посвященный музею К.Э. Циолковского, портреты В.В. Аксенова в космосе и на Земле. Галерею образов отечественных космонавтов дополняют литографии московского графика А.М. Гетманского. Другой столичный автор Г.Т. Стопа представлен на выставке эстампами, посвященными первым космическим стартам.

Цикл мероприятий подготовила для жителей и гостей города областная библиотека имени Горького. Желающие смогли посетить слайд-лекцию «Циолковский – основоположник космонавтики». А на информационной панели и сайте РОУНБ им. Горького демонстрировался фильм «От окских берегов в космические дали», подготовленный библиотекой.

Для учащихся седьмых классов школы №36 главный библиотекарь кафедры производственной литературы Ольга Борисова провела интерактивную беседу «Покорение бесконечности». Школьники услышали голос К.Э. Циолковского в записи, познакомились с хроникой космических будней и смогли показать свои знания в викторине.

В малом конференц-зале библиотеки прошла презентация выставочного проекта РОУНБ им. Горького «Жизнь, отданная науке». Основу выставки составляют книги и документы из фондов библиотеки: сочинения ученого, воспоминания о нем современников, публикации из различных периодических изданий, фотографии.

Экспозицию, посвященную 160-летию ученого, подготовил и Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник. Во Дворце Олега представлено 36 прижизненных изданий трудов К.Э. Циолковского, посвященных разным сферам его деятельности: науке, философии, увлечению литературой. Это «Растение будущего. Животное космоса. Самозарождение», «Общественная организация человечества» (на новых планетах), «Отклики литературные» и многое другое.

– Особую ценность представляет книга с подписью ученицы Циолковского. На обложке издания своего педагога она написала «Мировой ученый и человечный человек», – говорит заведующая сектором РИАМЗ Ирина Кусова. – Циолковский был очень увлечен наукой, рассказывал о ней с упоением, поэтому на его занятиях было очень интересно и ученики были от него в восторге. Константин Эдуардович был необычным человеком, погруженным в самого себя, никогда не считал ни часов, ни денег, хотя его семья была небогатой.

«Основной мотив моей жизни, – признавался К.Э. Циолковский, – продвинуть человечество хоть немного вперед. Вот почему я интересовался тем, что не давало мне ни хлеба, ни силы. Но я надеюсь, что мои работы, может быть, скоро, а может быть, в отдаленном будущем, дадут обществу горы хлеба и бездну могущества».

В музее-заповеднике к юбилею выпущен альбом-путеводитель «Константин Циолковский. Рязанские адреса». В издании впервые представлены все выявленные места пребывания в Рязани и области знаменитого уроженца рязанской земли К.Э. Циолковского и его семьи.

Экскурсию по этим памятным местам для учеников школы № 10 провела сотрудник музея истории молодежного движения Елена Графшина.

Сюжеты с родины К.Э. Циолковского – села Ижевское – можно увидеть на выставке в художественном музее

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 165 (5452) от 19 сентября 2017 года
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